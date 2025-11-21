Antes mesmo do anúncio, realizado nesta quinta (20), a lista de cotados já indicava a mudança na forma como Lula tem feito suas escolhas para o tribunal. Neste mandato, o presidente indicou os ministros do STF pela proximidade e confiança pessoal que deposita neles, além do alinhamento de princípios.

A indicação de Jorge Messias pelo presidente Lula (PT) para a vaga aberta no STF (Supremo Tribunal Federal) consolida a tendência de perfil mais político da corte.

Com a saída de Luís Roberto Barroso, aposentado antecipadamente em outubro, os nomes mais cotados não incluíram juristas reconhecidos, advogados renomados ou figuras com longa e forte carreira jurídica, como desembargadores ou ministros do STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Nas duas últimas vagas preenchidas, Lula escolheu dois nomes de sua confiança: Cristiano Zanin, que foi seu advogado, e Flávio Dino, que foi juiz por 12 anos antes de ocupar cargos eletivos desde 2007.

Um interlocutor do STF ouvido sob reserva afirma que a avaliação é a de que a era dos juristas na corte passou. Ainda que com razões jurídicas nas decisões, as repercussões políticas são cada vez mais consideradas, com os julgamentos se tornando mais políticos.