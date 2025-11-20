O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) anunciou nesta quarta-feira (20) que levará ao plenário de votações da Casa na próxima semana um projeto com potencial de impacto de bilhões de reais para as contas públicas, horas após o presidente Lula (PT) ter oficializado a indicação de Jorge Messias para uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal).

Lula indicou o nome do chefe da AGU (Advocacia-Geral da União) à vaga aberta na corte com a saída de Luís Roberto Barroso na manhã desta quarta, após se reunir com Messias no Palácio da Alvorada, em Brasília.

Alcolumbre trabalhava pela indicação de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), seu antecessor e um de seus principais aliados. O parlamentar ficou contrariado com a indicação e se queixou a interlocutores de não ter sido comunicado da decisão pelo petista antes de ela se tornar pública.