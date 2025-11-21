Um laudo preliminar deve confirmar que o incêndio registrado na Blue Zone da COP30, em Belém, nessa quinta (20), começou após a sobrecarga de uma régua de tomadas num estande internacional. Segundo a Polícia Federal, o acessório concentrava vários equipamentos ligados ao mesmo tempo, o que fez o fio superaquecer, derreter e provocar o curto-circuito que espalhou o fogo.

Técnicos que participaram da inspeção afirmam que a potência dos aparelhos conectados excedia a capacidade elétrica prevista para o pavilhão, e que o circuito não suportou a demanda. A ligação simultânea de todos os dispositivos na mesma régua aumentou o risco e levou à falha do equipamento. Pelo menos três estandes foram destruídos.