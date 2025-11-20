O incêndio que ocorreu na tarde desta quinta-feira (20), na COP30, a conferência da ONU para mudanças climáticas, ganhou destaque na imprensa internacional, que ressalta como o ocorrido pode atrasar as negociações.

Já é quase uma tradição que as COPs atrasem e se estendam além da data final inicialmente pensada - no caso da COP30, sexta (21) está previsto para ser o último dia de evento. Houve também destaque para outros problemas de infraestrutura que ocorreram durante o evento antes do fogo.

"O local da cúpula foi alvo de críticas nesta semana. A chuva torrencial infiltrou-se nos espaços de reunião, pingando sobre os delegados. Houve reclamações sobre escassez de alimentos, e o ar-condicionado teve dificuldades para lidar com o calor intenso e a umidade. Simon Stiell, o chefe de clima da ONU, pediu segurança reforçada depois que manifestantes forçaram entrada no local", apontou reportagem do jornal americano The New York Times.