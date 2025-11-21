O secretário da Segurança Pública de SP, Guilherme Derrite (PP), que deixou a SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) neste mês para relatar o Projeto de Lei Antifacções, afirmou que sairá do governo de São Paulo em definitivo, em dezembro deste ano, e voltará à Câmara dos Deputados em fevereiro de 2026, com foco nas eleições.

Ele anunciou a decisão em entrevista à GloboNews nesta quinta-feira (20).

