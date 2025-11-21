Um funcionário do Nicolândia Center Park, no Parque da Cidade, em Brasília ()DF, foi atropelado por um carrinho da montanha-russa Colossu’s Loop na noite de quinta-feira (20) após entrar na área interna do brinquedo para buscar um boné caído. O colaborador foi atingido enquanto a estrutura ainda estava em movimento.

Segundo o parque, o visitante pediu ajuda para recuperar o objeto, e o funcionário entrou na zona restrita antes da parada completa da montanha-russa, o que contraria os protocolos de segurança. A administração enfatizou que não houve falha mecânica nem risco para quem estava no brinquedo.