Montanha-russa atropela funcionário que tentava pegar boné

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Facebook
O funcionário entrou na zona restrita antes da parada completa da montanha-russa para pegar boné de visitante.
Um funcionário do Nicolândia Center Park, no Parque da Cidade, em Brasília ()DF, foi atropelado por um carrinho da montanha-russa Colossu’s Loop na noite de quinta-feira (20) após entrar na área interna do brinquedo para buscar um boné caído. O colaborador foi atingido enquanto a estrutura ainda estava em movimento.

Segundo o parque, o visitante pediu ajuda para recuperar o objeto, e o funcionário entrou na zona restrita antes da parada completa da montanha-russa, o que contraria os protocolos de segurança. A administração enfatizou que não houve falha mecânica nem risco para quem estava no brinquedo.

O funcionário recebeu socorro imediato e foi encaminhado a um hospital, onde permanece internado e acompanhado por um supervisor. O parque diz estar prestando apoio à família e abriu apuração interna para reforçar as medidas de segurança.

*Com informações do SBT News

