A Alemanha anunciou nesta quarta-feira (19) que pretende investir EUR 1 bilhão no fundo criado pelo Brasil para remunerar os países pela preservação de florestas em países em desenvolvimento. Com isso, já são cinco países patrocinadores.

O primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, teve reunião com Lula em Belém (PA) no começo do mês durante a Cúpula do Clima, que reuniu chefes de Estado e de governo e antecedeu a COP.

Durante a passagem pelo Brasil, Merz frustrou expectativas ao deixar de anunciar valores ao TFFF (Fundo Florestas Tropicais para Sempre). Ele apenas repetiu que a Alemanha investiria um montante "substancial" no mecanismo.