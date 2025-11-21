Um incêndio controlado na madrugada desta sexta-feira (21) destruiu 20 casas em uma favela no Campo Belo, bairro da zona sul de São Paulo. Não há feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu mil metros quadrados da comunidade e 19 equipes atuaram no local. A corporação montou três frentes de combate para controlar as chamas.

A Defesa Civil, policiais e funcionários da Sabesp e da Enel também participaram do atendimento à população.