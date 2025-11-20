A Polícia Militar de São Paulo informou nesta quinta-feira (20) a morte do soldado Joelson Pereira Ribeiro, de 30 anos, que foi atropelado por uma carreta na rodovia dos Imigrantes na noite de terça-feira, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do caminhão perdeu o controle da direção por volta das 22h40, no km 42 da rodovia, atingiu a viatura onde os agentes estavam e também o veículo que estava no acostamento.

Com o impacto, os policiais foram arremessados contra uma segunda viatura, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública). Joelson sofreu fratura de pelve e teve duas paradas cardíacas no local e outras duas durante o transporte à Santa Casa de Santos, onde ficou internado até morrer.