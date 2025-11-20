O pavilhão Climate Live: Entertainment + Culture, organização que usa a arte e a cultura para enfrentar os desafios climáticos, foi um dos mais atingidos pelo incêndio desta quinta-feira (20) na zona azul da COP30, em Belém.

"Foi realmente aterrorizante. Eu podia sentir o calor na minha pele", conta, em nota, Frances Fox, fundadora da Climate Live, movimento de educação climática que participa do pavilhão.

Na semana passada, painéis do espaço tiveram a participação da ministra da Cultura, Margareth Menezes, e da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, entre outros.