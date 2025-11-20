Um incêndio atinge, nesta quarta-feira (20), uma das estruturas da COP30, em Belém (PA), provocando correria e a evacuação imediata de participantes. Segundo o ministro Celso Sabino (Turismo), as chamas começaram na área chamada de Pavilhão dos Países, mais especificamente perto do pavilhão da China.

O fogo começou nesta tarde e mobilizou rapidamente brigadistas e bombeiros. Em poucos minutos, o espaço atingido foi isolado, e segundo informações obtidas pelo G1, está controlado. Duas pessoas precisaram de atendimento porque inalaram muita fumaça.

Ainda não há informações sobre feridos. Técnicos de segurança farão avaliação preliminar dos danos e tentarão confirmar a causa do incêndio. Fala-se em curto-circuito.