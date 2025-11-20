O estudo analisou dados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE) anual de 2002 e 2015 e da Pnad Contínua de 2016 a 2024. Para avaliar o estado civil, os pesquisadores consideraram como "casada" a mulher que tinha cônjuge de sexo diferente registrado no mesmo domicílio, perfil com base de dados suficiente para a pesquisa.

No Brasil, relacionamentos são marcados pela cor da pele e funcionam como fonte de propagação de desigualdades, aponta a pesquisa "Quem se dá melhor no casamento - Diferenças raciais no mercado matrimonial brasileiro", conduzida pelos pesquisadores do Insper Michael França, também colunista da Folha, Daniel Duque e Milena Mendonça.

Nas últimas décadas, há queda nas taxas de casamento: em 1980, mais de 60% das mulheres eram casadas; em 2010, esse número caiu para 50%.

A pesquisa concluiu que a cor da pele segue influenciando quem formaliza uma união. Em 2023, a probabilidade de uma mulher preta estar casada era de 44%; entre pardas, de 50%; e, entre brancas, de 51,3%. Mesmo com avanço educacional, mulheres pretas e pardas têm menor probabilidade de se casar do que brancas, mesmo quando comparadas a mulheres de mesma idade e escolaridade.

Segundo a pesquisadora Milena Mendonça, o casamento continua sendo uma das principais formas de acumulação de renda e mobilidade social.