Metade dos mais de 3,1 milhões de escravizados que desembarcaram no Brasil de 1574 a 1856 foi comprada em portos de Angola e da região da Costa da Mina, que corresponde ao território atual de Gana, Togo, Benin e Nigéria, na África.

Leia mais: Casal escravizou mulher por 33 anos em plena capital paulista

No porto de Luanda, capital angolana, foram vendidas mais de um milhão de pessoas; nos portos da Costa da Mina, 569 mil. Outros 549 mil escravizados foram comprados nas cidades de Benguela e Cabinda, reforçando a posição de Angola no tráfico. A origem dessas pessoas e quem eram, porém, é algo que historiadores trabalham para decifrar.