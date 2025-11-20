Vídeos que circulam nas redes sociais nesta quarta-feira (19) mostram o deputado estadual Renato Freitas (PT) trocando agressões com um homem em uma rua do centro de Curitiba.

Freitas e o outro homem aparecem primeiro "batendo boca" na rua, mas não há clareza sobre o motivo da discussão. Depois, Freitas começa a andar, pede para o homem se afastar - "sai de perto" - e o empurra para o lado. Segundos depois, o homem dá um tapa no rosto do deputado.

Outro vídeo mostra que, a partir daí, Freitas reage e vai em direção ao homem. Ele dá dois chutes na perna do homem, que em seguida dá um soco no rosto do deputado. O parlamentar cai no chão, levanta-se e os dois seguem frente a frente, trocando ameaças, enquanto avançam na rua.