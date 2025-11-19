Em declaração oficial nesta quarta-feira (19), a delegação da França diz que o esboço de texto decisório da COP30, que os integrantes do grupo receberam ontem à noite, "não apresenta um nível de ambição suficiente para manter o aumento de temperatura abaixo de 2ºC, sem sequer chegar a 1,5ºC" -meta do Acordo de Paris- e que há necessidade de revisão desse ponto.

A delegação francesa defende uma linguagem mais ambiciosa quanto aos combustíveis fósseis e sua eliminação. "Gostaríamos de incluir o metano entre eles", diz a declaração.

Os franceses ainda apontam a existência de uma demanda quanto a adaptação climática -a preparação para reduzir os impactos do aquecimento já em curso- e o financiamento de tais ações.