A maior aula presencial de inteligência artificial já organizada em Minas Gerais terminou em briga, correria e feridos no Mineirão, na manhã dessa quarta-feira (19).

O tumulto começou nas arquibancadas, quando alunos passaram a jogar água e garrafas uns nos outros. As provocações evoluíram rapidamente para empurrões e pancadaria, obrigando professores a solicitar a interrupção do evento e a retirada imediata dos estudantes. Diversas escolas deixaram o estádio às pressas.

Diante da confusão, o governador Romeu Zema (Novo) e o vice-governador Mateus Simões (PSD), que acompanhavam a atividade, também saíram do local. A aula, realizada pelo Governo de Minas em parceria com o Google, pretendia apresentar noções básicas de inteligência artificial e machine learning para estudantes de 11 municípios da região metropolitana. A transmissão pelo YouTube da Secretaria de Educação também teve de ser encerrada.