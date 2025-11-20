A partir de janeiro de 2026, estrangeiros com condições como obesidade, câncer, diabetes e doenças cardíacas poderão ter o visto negado pelos Estados Unidos, conforme nova diretriz do governo Trump.

O Departamento de Estado enviou no início de novembro a orientação a embaixadas e consulados determinando que a saúde do solicitante, inclusive histórico de câncer, doenças respiratórias, transtornos mentais e males metabólicos, passe a ser um critério central na análise de pedidos de visto permanente. A justificativa é evitar a entrada de pessoas com “alto risco” de se tornarem dependentes de recursos públicos.

O documento também amplia os poderes de oficiais consulares, que agora poderão recusar vistos com base apenas na avaliação subjetiva de que o candidato não teria condições financeiras de arcar com possíveis tratamentos ao longo da vida. A medida contraria o próprio manual do Departamento de Estado, que orienta a não tomar decisões com base em cenários hipotéticos.