A entrada de policiais em uma escola após uma criança desenhar um orixá reacendeu o debate sobre ensino religioso e cultura africana. Especialistas e documentos oficiais explicam o que as escolas podem ensinar.

Pai chamou a PM após a filha desenhar um orixá. O desenho foi feito durante uma atividade na Escola Municipal de Educação Infantil Antônio Bento, no Caxingui, zona oeste de São Paulo. O pai afirmou que a filha estaria tendo "aula de religião africana" e acionou a polícia.