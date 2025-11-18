Um pai acionou a Polícia Militar ao saber que a filha de quatro anos participou de uma atividade sobre cultura afro-brasileira na Escola Municipal de Educação Infantil Antônio Bento, no Caxingui, zona oeste de São Paulo. A menina desenhou a orixá Iansã como parte do projeto pedagógico.
Leia mais: Intolerância religiosa: Disque 100 registra 2,4 mil casos em 2024
A direção relatou que o homem já demonstrava incômodo com o currículo antirracista da unidade e, um dia antes, rasgou um mural com desenhos das crianças. Convidado para reunião do Conselho Escolar, não compareceu e chamou a PM.
Quatro policiais armados entraram na escola após a denúncia de que a criança estaria sendo “obrigada a ter aula de religião africana”. A equipe escolar explicou que a atividade integra o projeto “Ciranda em Aruanda”, baseado em livro presente no acervo oficial da rede, que apresenta personagens da mitologia afro-brasileira de forma lúdica.
A escola e a Secretaria Municipal de Educação reforçam que a ação cumpre as leis federais que tornam obrigatória a abordagem da história e cultura afro-brasileira e indígena, sem qualquer prática religiosa.
*Com informações do Extra