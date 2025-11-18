Um pai acionou a Polícia Militar ao saber que a filha de quatro anos participou de uma atividade sobre cultura afro-brasileira na Escola Municipal de Educação Infantil Antônio Bento, no Caxingui, zona oeste de São Paulo. A menina desenhou a orixá Iansã como parte do projeto pedagógico.

A direção relatou que o homem já demonstrava incômodo com o currículo antirracista da unidade e, um dia antes, rasgou um mural com desenhos das crianças. Convidado para reunião do Conselho Escolar, não compareceu e chamou a PM.