Uma idosa de 102 anos foi internada em estado grave após ter a casa invadida e ser brutalmente agredida por um assaltante de 19 anos, em Tefé, no interior do Amazonas.

A Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta-feira (14), dois dias depois de familiares denunciarem a invasão. O rapaz confessou ter enforcado a vítima, exigido dinheiro e levado R$100. Ele também admitiu que cortou a língua da idosa para impedir que ela pedisse socorro.