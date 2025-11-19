Uma idosa de 102 anos foi internada em estado grave após ter a casa invadida e ser brutalmente agredida por um assaltante de 19 anos, em Tefé, no interior do Amazonas.
Leia mais: Homem morde e arranca parte da língua da companheira
A Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta-feira (14), dois dias depois de familiares denunciarem a invasão. O rapaz confessou ter enforcado a vítima, exigido dinheiro e levado R$100. Ele também admitiu que cortou a língua da idosa para impedir que ela pedisse socorro.
A mulher foi socorrida pelo Hospital Regional de Tefé com lesões graves, incluindo marcas de enforcamento, machucado no olho e profundo corte na língua. De acordo com médicos, ela sofreu broncoaspiração de sangue e precisou ser encaminhada à UTI.
Após reunir depoimentos e outras evidências, a polícia pediu a prisão preventiva do suspeito, que foi decretada pelo Judiciário e cumprida no mesmo dia. Ele responderá por roubo majorado pela violência extrema. A vítima continua hospitalizada.