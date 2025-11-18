Um avião da companhia aérea espanhola Ibéria, com destino a Madri, retornou para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, cerca de 1h30 após a decolagem na tarde desta terça-feira (18). O protocolo de plano de emergência, com veículos de bombeiros na pista, chegou a ser acionado.

De acordo com a GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto, a aeronave pousou e taxiou por meios próprios até a posição indicada, onde a equipe de bombeiros faz a averiguação.

Segundo a companhia aérea, o piloto do voo IB268, que decolou por volta das 15h15, detectou um problema no início do voo e, por segurança e seguindo protocolos estabelecidos, decidiu retornar ao aeroporto para realizar verificações técnicas necessárias no avião, um Airbus A330. O pouso foi às 16h32.