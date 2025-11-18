Cursinhos pré-vestibulares afirmam que a anulação de três questões do Enem 2025 elevou a ansiedade dos estudantes e ampliou as dúvidas sobre a lisura do exame. Para educadores, o episódio tem impacto direto no emocional dos candidatos às vésperas de outros vestibulares importantes.

Nesta terça-feira (18), o MEC anulou três itens após vir à tona uma live em que um estudante de medicina exibiu, no YouTube, questões muito semelhantes às aplicadas no segundo dia da prova. O caso foi encaminhado à Polícia Federal. O Inep sustenta que as provas mantêm validade e que apenas "similaridades pontuais" foram encontradas.

Em vídeos nas redes sociais, o estudante Edcley Teixeira diz ter previsto as questões seguindo critérios permitidos e sem acesso a conteúdo sigiloso. Afirma ter memorizado itens ao participar, a convite do MEC, do Prêmio Capes. "O Enem inteiro é repetido. Eu descobri o padrão", disse.