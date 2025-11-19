A enfermeira Paula Ivers, de 47 anos, morreu três dias depois de procurar um hospital relatando dor no peito “esmagadora”, classificada por ela como pior que o parto. Mesmo assim, foi liberada no mesmo dia com diagnóstico de indigestão.

Ivers, que atuou por mais de 24 anos na pediatria, procurou o pronto-socorro em março de 2024, em Greater Manchester, Inglaterra, após dificuldade para respirar e dor intensa. Exames iniciais foram feitos, mas um escaneamento detalhado não foi solicitado. Horas depois, ela recebeu alta com indicação de refluxo gastroesofágico.