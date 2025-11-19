Uma vulnerabilidade grave do WhatsApp permitiu que pesquisadores austríacos da Universidade de Viena acessassem 3,5 bilhões de números de telefone disponíveis publicamente, além de fotos de perfil e textos de usuários, entre eles, 206 milhões de brasileiros. As descobertas foram publicadas pelo site Wired nesta terça-feira (18).

O método explorado se baseou na função de “descoberta de contatos” do WhatsApp: os pesquisadores automatizaram consultas para verificar quais números estão cadastrados no serviço, o que permitiu coletar dados na escala de 100 milhões por hora quase sem barreiras técnicas.