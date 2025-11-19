19 de novembro de 2025
INSEGURANÇA DIGITAL

Falha no WhatsApp expõe dados de 206 milhões de brasileiros

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/ Ravi Sharma/Unsplash
O WhatsApp é o aplicativo mais usado no Brasil. 

Uma vulnerabilidade grave do WhatsApp permitiu que pesquisadores austríacos da Universidade de Viena acessassem 3,5 bilhões de números de telefone disponíveis publicamente, além de fotos de perfil e textos de usuários, entre eles, 206 milhões de brasileiros. As descobertas foram publicadas pelo site Wired nesta terça-feira (18).

O método explorado se baseou na função de “descoberta de contatos” do WhatsApp: os pesquisadores automatizaram consultas para verificar quais números estão cadastrados no serviço, o que permitiu coletar dados na escala de 100 milhões por hora quase sem barreiras técnicas.

Dos números coletados, 61% dos perfis brasileiros tinham foto pública, e 29% exibiam o texto “sobre” do perfil. A brecha foi corrigida apenas em outubro de 2025, quando a Meta implementou limites mais rigorosos para a taxa de verificação de contatos.

Apesar da gravidade, a Meta afirmou que os dados eram públicos por padrão e destacou que as mensagens continuaram protegidas pela criptografia de ponta a ponta.

Especialistas alertam que o uso de números de telefone como identificadores únicos representa risco grave à privacidade, e sugeriram que o WhatsApp adote, no futuro, "usernames" como alternativa mais segura.

A pesquisa "Panorama" de janeiro, do site Mobile Time, revelou que o WhatsApp é o aplicativo mais usado do Brasil. Entre os países analisados pelos austríacos, o Brasil é um dos grandes destaques na coleta de dados: o número representa quase a totalidade da população.

*Com informações da Wired

