SEM 'TODES'

Governo Lula veta linguagem neutra em órgãos públicos

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/@ricardostuckert
A nova lei integra a política de “linguagem simples”, que busca facilitar o entendimento de textos públicos.

O governo federal proibiu o uso de linguagem neutra em toda a administração pública, incluindo União, estados e municípios. A regra, aprovada pelo Congresso e sancionada na segunda-feira (17), determina que comunicados oficiais sigam integralmente o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa e a norma culta.

O que muda na comunicação oficial

A nova lei integra a política de “linguagem simples”, que busca facilitar o entendimento de textos públicos. Além de vetar formas como “todes”, “amigues” e outros pronomes neutros, a norma exige:

  • frases curtas e em ordem direta;

uso de palavras comuns;

  • evitação de jargões e termos estrangeiros;

  • destaque às informações mais importantes;

    • acessibilidade para pessoas com deficiência.

    O único trecho vetado por Lula retirou a obrigação de que cada órgão nomeasse um servidor específico para aplicar a linguagem simples - medida considerada inconstitucional pelo Planalto.

    A linguagem neutra é usada especialmente por pessoas não binárias e parte da comunidade LGBT. O objetivo é criar inclusão entre a comunidade gay, como o pronome “elu” ou palavras com “e” no lugar de “o” e “a”.

    Apesar da proposta de inclusão, o tema gerou controvérsia e motivou projetos de lei e ações no STF, com argumentos de que as alterações dificultam a comunicação oficial.

