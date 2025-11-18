O governo federal proibiu o uso de linguagem neutra em toda a administração pública, incluindo União, estados e municípios. A regra, aprovada pelo Congresso e sancionada na segunda-feira (17), determina que comunicados oficiais sigam integralmente o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa e a norma culta.

O que muda na comunicação oficial

A nova lei integra a política de “linguagem simples”, que busca facilitar o entendimento de textos públicos. Além de vetar formas como “todes”, “amigues” e outros pronomes neutros, a norma exige: