Esta segunda-feira (17) marcou o início da segunda parte da COP30, a conferência sobre mudança climática das Nações Unidas, na qual o debate que até aqui foi mais técnico ganha um teor político.

Essa etapa é chamada de segmento de alto nível, e a principal mudança é a chegada dos ministros de diversos países, que passam a comandar a negociação.

Além disso, a presidência brasileira da COP30 afirma que as negociações diplomáticas não terão hora para acabar, podendo atravessar a madrugada - geralmente são das 9h às 18h. As reuniões serão estendidas para tentar entregar dentro do prazo original, até sexta-feira (21), o chamado "Pacote de Belém", como foi batizado o futuro acordo.