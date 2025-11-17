Um pintor foi morto a tiros por um policial militar de folga, durante uma confusão em uma festa de aniversário em Vitória, no Espírito Santo, na noite de ontem.

Fernando da Silva Santos, 32, foi morto com quatro tiros. O pintor foi baleado no peito, no braço, no rosto e nas costas. A informação consta no boletim de ocorrência.

Pintor estava no aniversário de um tio, junto com a família, quando foi morto. À polícia, os parentes explicaram que, antes de ser baleado, Fernando teria se desentendido com outro homem, morador do mesmo bairro, que foi à festa como penetra. Esse homem estaria embriagado, incomodando os convidados e, inclusive, teria jogado bebida em Fernando.