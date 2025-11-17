Suspeita de mandar matar Laís Oliveira Gomes Pereira, Gabrielle Cristine Pinheiro Rosário, 22, se entregou na tarde de hoje à polícia na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro.

Ela é apontada pela investigação da polícia como mandante da morte de Laís, que aconteceu no dia 4. O crime foi, supostamente, motivado por uma disputa pela guarda da filha da vítima, de quatro anos. Gabrielle tinha um relacionamento com o pai da criança.

Gabrielle foi presa na Delegacia de Homicídios da Capital. Apesar de não ter feito declarações, a sua defesa alega inocência da mulher. Amanhã ela deve ser levada para o presídio de Benfica, na zona norte carioca.