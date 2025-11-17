A música que tomava conta de uma festa de aniversário na zona rural de Macururé, sertão da Bahia, entre a noite do último dia 9 e a madrugada do dia 10 foi substituída pelo som de tiros disparados por policiais militares. A ação terminou com duas pessoas mortas e um adolescente desaparecido.

Família se deu conta do desaparecimento de Anderson Gabriel dos Santos, 15, depois de acalmar as crianças, que não paravam de gritar após os tiros. Jucimeire dos Santos, 32, irmã do jovem, disse que eles encontraram uma sandália de Anderson próximo a uma poça de sangue em uma área mais afastada da casa.

Polícia Civil afirma que investiga o desaparecimento. "As investigações seguem em sigilo e mais detalhes não poderão ser divulgados", disse a corporação à reportagem.