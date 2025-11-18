Uma mulher de 36 anos se machucou ao ter o cabelo sugado pela turbina de um jet ski enquanto mergulhava na região do Caixa D’Aço, em Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, na tarde de domingo (16).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima mergulhou próximo à embarcação e, ao tentar submergir, seus fios foram puxados pelo motor do jet ski que passava pelo local. O condutor desligou o equipamento imediatamente e, com ajuda de banhistas, virou o veículo para liberar a vítima. Parte do cabelo precisou ser cortado para retirá-la da água.