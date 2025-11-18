Um homem ficou gravemente ferido após sofrer uma descarga elétrica enquanto tentava salvar seu cavalo, que morreu ao pisar num cabo energizado na zona rural de Nazaré Paulista (SP), no domingo (16).

A vítima conduzia a carroça pelo bairro Quatro Cantos quando o animal tocou o fio e foi eletrocutado. Segundo familiares, ao tentar ajudar o cavalo, o homem também recebeu a descarga. Ele foi socorrido pelo Samu, intubado e levado à UTI do Hospital Universitário de Bragança Paulista.