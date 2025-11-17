17 de novembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
BEBÊS ENDIVIDADOS

INSS libera R$ 12 bi em consignados no nome de crianças

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Marcello Casal Jr/Age?ncia Brasil
Autarquia revisa acordos com bancos após identificar mais de 760 mil contratos ativos ligados a menores.
Autarquia revisa acordos com bancos após identificar mais de 760 mil contratos ativos ligados a menores.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) identificou 763 mil empréstimos consignados ativos em nome de crianças e adolescentes, com valor médio de R$ 16 mil cada. Segundo o presidente da autarquia, Gilberto Waller Júnior, o montante total chega a R$ 12 bilhões, todos descontados diretamente de benefícios destinados a menores, informou o Metrópoles.

Leia mais: Ex-presidente do INSS recebia R$ 250 mil por mês em propinas

A prática, revelada após a troca de comando no órgão, se deu durante a gestão de Alessandro Stefanutto, demitido e preso após o escândalo dos descontos indevidos que atingiu aposentados e pensionistas.

Waller informou que o INSS já revogou a norma que permitia consignados a menores e revisa todos os acordos com bancos, reduzindo o número de parceiros devido a irregularidades. Desde maio, a contratação só é possível com a biometria do próprio beneficiário.

Levantamentos mostram que bebês chegaram a ser “endividados”, incluindo casos de recém-nascidos com dívidas superiores a R$ 15 mil e empréstimos via cartão de crédito.

Os dados reforçam a dimensão da chamada “farra do INSS”, que culminou em investigações da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União.

*Com informações do Metrópoles

Comentários

Comentários