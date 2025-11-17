Um homem foi esfaqueado pelo próprio pai na noite de domingo (16), no bairro Uberaba, em Curitiba (PR), enquanto brigava com a esposa. Segundo relatos colhidos pela Rede Massa, afiliada do SBT, o sogro interveio ao perceber que a nora poderia ser agredida.

Testemunhas afirmaram que o casal discutia quando o pai entrou na casa e atacou o filho com a faca. Ele contou aos socorristas que a nora já havia sido agredida em outras ocasiões e que agiu para protegê-la.