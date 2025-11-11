Mãe denuncia próprio filho suspeito de matar mulher por R$ 20 mil
| Tempo de leitura: 2 min
A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta segunda-feira (10) Davi de Souza Malto, segundo suspeito de envolvimento na morte de Laís Oliveira Gomes Pereira, 26, em Sepetiba, zona oeste da capital.
Laís foi morta no dia 4 enquanto caminhava com o filho de 1 ano e 8 meses. Ela foi atingida por um tiro na nuca.
A reportagem não encontrou as defesas dos suspeitos.
A Polícia Civil disse nesta terça (11) que já identificou a suposta mandante do assassinato. Segundo a polícia, o crime foi encomendado pela atual companheira do ex-namorado de Laís. A motivação, de acordo com investigação, seria a vontade da suposta autora em ter a guarda exclusiva da filha de Laís.
A suposta autora ainda não foi encontrada.
Davi foi preso em uma lanchonete em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele foi localizado após denúncia da própria mãe, Kelly Silva de Souza, que o reconheceu através de imagem de câmera de segurança divulgada após o crime.
"Eu reconheci meu filho na imagem. Eu liguei pra denunciar o meu filho. Porque meu filho foi nascido na igreja, meu filho tocava guitarra no ministério de louvor. Eu nunca imaginei que meu filho fosse tirar a vida de uma menina inocente", afirmou Kelly ao "RJ2", da TV Globo.
"Eu quero pedir perdão pra esse pai. Essa família da Laís que chora. Porque se eu estou sofrendo, eu sei que a dor deles é muito maior", disse a mãe.
A primeira prisão ocorreu na última sexta-feira (10). Erik Santos Maia, segundo investigação da DHC (Delegacia de Homicídios da Capital), era o responsável por pilotar a motocicleta usada pelo homem apontado como autor dos disparos. Erik se entregou na delegacia.
A dupla suspeita foi contratada por R$ 20 mil para matar Laís, segundo investigação.
A polícia afirma que a mulher apontada como mandante usou fotografias falsas, da criança supostamente lesionada, para motivar os supostos autores.
"A mandante do crime demonstrava comportamento possessivo em relação à filha da vítima e elaborou todo o plano para que ela e seu companheiro ficassem com a guarda da criança. A mulher chegou a ameaçar a Laís por mensagens em uma rede social por ciúmes do marido com a vítima", disse a polícia em nota.