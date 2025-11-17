O governo Lula (PT) aproveitou uma agenda da COP30, em Belém, no Pará, para colocar em consulta pública a Endi (Estratégia Nacional de Descarbonização Industrial). Na prática, a cerimônia com participação com representantes do setor funcionou como lançamento da proposta.

"Temos estratégia para uma indústria mais inovadora, sustentável, verde, competitiva e exportadora", afirmou o vice-presidente Geraldo Alckmin, que participou do evento no Pavilhão Brasil, na Zona Verde.