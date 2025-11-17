17 de novembro de 2025
Professor filma próprio genital com celular de aluno

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/E. E. Prof. Jácomo Stávale/Facebook
Alunos relatam que a prática era recorrente sempre que o professor via alguém mexendo no telefone.
O instrutor de judô da Escola Estadual Jacomo Stavale, no Moinho Velho, na capital paulista, foi denunciado por alunos por usar celulares dos adolescentes para gravar o próprio pênis durante aulas do ensino integral. O caso ganhou repercussão após um dos vídeos ser encaminhado à redação do Metrópoles.

Nas imagens, o docente toma o aparelho de um estudante sentado na arquibancada do ginásio, vira a câmera para si mesmo e registra o ato. Alunos relatam que a prática era recorrente sempre que o professor via alguém mexendo no telefone.

A Secretaria da Educação afastou imediatamente o suspeito, abriu processo disciplinar e registrou BO por assédio sexual. As vítimas recebem acompanhamento psicológico pela rede de proteção escolar e a direção colabora com a Polícia Civil.

O professor não foi localizado para se manifestar sobre as acusações.

*Com informações do Metrópoles

