O instrutor de judô da Escola Estadual Jacomo Stavale, no Moinho Velho, na capital paulista, foi denunciado por alunos por usar celulares dos adolescentes para gravar o próprio pênis durante aulas do ensino integral. O caso ganhou repercussão após um dos vídeos ser encaminhado à redação do Metrópoles.

Nas imagens, o docente toma o aparelho de um estudante sentado na arquibancada do ginásio, vira a câmera para si mesmo e registra o ato. Alunos relatam que a prática era recorrente sempre que o professor via alguém mexendo no telefone.