Diretora brinca com pênis de borracha em escolinha; VÍDEO

A diretora de uma escola pública em Cachoeiro de Itapemirim (ES), foi afastada do cargo após a divulgação de um vídeo no qual aparece manipulando um pênis de borracha dentro da unidade de ensino infantil.

No vídeo, a diretora surge na porta de uma sala de aula, chama uma colega e, em seguida, exibe o objeto, movimentando-o na frente do próprio corpo. A gravação, feita durante o expediente, não mostra a presença de crianças, mas foi registrada em ambiente escolar, próximo a salas de aula, o que gerou preocupação quanto à postura dos profissionais da instituição.

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou ao protal que a diretora foi ouvida oficialmente na manhã de sexta (23) e, logo depois, afastada das funções. Outros dois servidores que teriam participado ou presenciado a ação também são alvo de investigação.

Via nota, o município repudiou a conduta, classificando-a como incompatível com os princípios éticos e profissionais que orientam os servidores públicos. A administração ressaltou que o comportamento não condiz com as diretrizes institucionais da rede municipal de ensino nem com o Código dos Agentes Públicos.