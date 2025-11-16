Os pais de dois meninos, de 8 e 10 anos, foram presos na última quarta-feira (12) sob suspeita de agredir os filhos em Jundiaí, a cerca de 60 km de São Paulo. A mãe, segundo um deles, teria usado uma raquete para bater nas crianças.

As duas crianças estão internadas no Hospital Universitário de Jundiaí. Uma terceira filha do casal, de 5 anos, foi levada pelo Conselho Tutelar para um abrigo transitório.

Em audiência de custódia, a Justiça manteve a prisão do casal, um engenheiro de 43 anos e uma enfermeira de 36. A reportagem não conseguiu contato com a defesa dos suspeitos. No dia da prisão, os pais negaram as agressões.