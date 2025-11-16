Funcionárias de uma rede de postos de combustível no Recife que exigia legging e cropped (blusa curta) como uniforme precisavam fazer vídeos de danças para o TikTok e teriam sido demitidas por não seguir "padrão" corporal, segundo o advogado do sindicato da categoria.

Posto Power, no Recife, exigia que frentistas usassem calça justa e blusa curta. Investigação sobre obrigatoriedade do traje foi feita pelo sindicato após denúncia de ex-funcionária, e a Justiça do Trabalho determinou que a rede pare com a exigência sob pena de multa. Em nota, a empresa disse que fotos são antigas.

Segundo a ex-funcionária, mulheres foram demitidas por não seguir uma "padronagem". "Era uma maneira indireta de dizer que a pessoa tinha que seguir um padrão estético", afirma Sérgio Pessoa, advogado Sinpospetro-PE (Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo e em Lojas de Conveniência e Lava Jato de Pernambuco).