O juiz aposentado Fernando Augusto Fontes Rodrigues Junior, 61, que atropelou e matou a auxiliar de cozinha Thaís Bonatti de Andrade, 30, em 24 de julho, em Araçatuba, interior de São Paulo, foi denunciado pelo Ministério Público na quinta-feira (13) por homicídio doloso.

Segundo o boletim de ocorrência, ele foi preso em flagrante sob suspeita de dirigir alcoolizado e estava com uma garota de programa seminua sentada em seu colo.

Em entrevista à TV TEM, afiliada da TV Globo, na sexta-feira (14), o juiz disse que tem medo de ser preso e afirmou que trocaria a vida dele pela da Thaís.