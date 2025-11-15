Em entrevista exclusiva concedida à Folha da Região, o juiz aposentado Fernando Augusto Fontes Rodrigues Junior, 61 anos, falou pela primeira vez após ser denunciado pelo Ministério Público por homicídio qualificado com dolo eventual no atropelamento que matou a ciclista Thaís Bonatti. Segundo ele, a decisão de se pronunciar foi motivada pelo interesse público.
“Nunca me omiti. Prestei depoimento à Polícia e não estou me escondendo. O réu fala por último porque cabe ao Estado provar o que alega”, afirmou.
Sobre a denúncia do Ministério Público, diz ter recebido com respeito, mas reforça que irá contestar ponto a ponto:
“Pretendo contestar todos os pontos levantados. Vou exercer na plenitude meu direito de defesa.”
“Tenho flashes. Presumo que apaguei”
O magistrado afirmou que chegou à boate entre 22h e 23h e consumiu apenas pequenas quantidades de bebida:
“Tomei duas cervejas de garrafinha e dois shots pequenos de tequila. Depois disso, tenho apenas flashes. Presumo que apaguei.”
Segundo ele, acordou no local já pela manhã e não se sentia alcoolizado ao assumir a direção: “Tinha acabado de acordar de oito horas de sono. Na minha concepção, não estava sob efeito de álcool.”
Ele também contestou a interpretação do MP sobre os medicamentos que usa: “Não é verdade científica que esses remédios potencializam o álcool.”
“Não me lembro do acidente”
Fernando também comentou sobre a decisão de dirigir: “Naquele momento não tinha noção do que poderia ocorrer. Hoje lamento profundamente.”
Ele diz não lembrar do impacto“: Não notei a aproximação da ciclista. Não lembro do momento do acidente.”
Sobre a acusação de “assunção de risco”, ele é enfático: “Acho injusto e desproporcional. Existem acidentes por atender celular, cachorro pulando no motorista, criança soltando algo no banco de trás. Isso é assumir risco?” E completa:
“Ninguém age em sã consciência para machucar alguém.”
Ele ainda afirma que um ponto importante não foi considerado na denúncia: o artigo 58 do Código de Trânsito Brasileiro, que determina a forma como ciclistas devem trafegar quando não há ciclovia. “Acredito que o papel da vítima, que trafegava em desacordo com o art. 58 do CTB, não foi considerado.”
Sobre Carolina: “Se ela tentou ajudar, por que está sendo processada?”
A acompanhante Carolina também foi denunciada pelo MP. Para o juiz aposentado, a acusação é injusta e desproporcional. “O papel dela era de passageira. Ela não tentou me impedir. Estava na dela.” Ele afirma que a moça disse ter colocado a mão no volante a pedido dele, em um momento de confusão, e questiona sua responsabilização:
“Se ela tentou me ajudar, por que está sendo processada?”
Para reforçar o argumento, citou um exemplo: “É como um bombeiro que, durante um resgate, escorrega e a pessoa cai. Ele deve ser processado por tentar ajudar?”
O magistrado ainda afirma ver preconceito na forma como a participação dela vem sendo retratada:
“Acho que existe narrativa distorcida e até preconceito.”
“Vivo pelo olhar do céu”
Dr. Fernando descreve o impacto emocional e jurídico do processo: “Tenho vivido pelo olhar do céu. O Estado é enorme: Polícia, Ministério Público, Judiciário. O réu é um só — e seu advogado.” Ele também admite temer prisão: “Temo, sim. Prisão não é boa para ninguém.”
Mensagem à família da vítima
Ao final da entrevista, ele deixou uma mensagem à família de Thaís Bonatti: “Lamento todos os dias. Espero que Deus conforte a família. Sei que qualquer palavra minha é insuficiente.” E encerrou dizendo: “Me arrependo de ter saído de casa naquela madrugada.”
A Folha da Região segue acompanhando todos os desdobramentos do caso.
