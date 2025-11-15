Em entrevista exclusiva concedida à Folha da Região, o juiz aposentado Fernando Augusto Fontes Rodrigues Junior, 61 anos, falou pela primeira vez após ser denunciado pelo Ministério Público por homicídio qualificado com dolo eventual no atropelamento que matou a ciclista Thaís Bonatti. Segundo ele, a decisão de se pronunciar foi motivada pelo interesse público.

“Nunca me omiti. Prestei depoimento à Polícia e não estou me escondendo. O réu fala por último porque cabe ao Estado provar o que alega”, afirmou.

Sobre a denúncia do Ministério Público, diz ter recebido com respeito, mas reforça que irá contestar ponto a ponto:

“Pretendo contestar todos os pontos levantados. Vou exercer na plenitude meu direito de defesa.”

“Tenho flashes. Presumo que apaguei”