Uma mulher de 19 anos foi presa no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, tentando transportar 3,2 kg de cocaína para a Itália.

A Polícia Federal prendeu a mulher em flagrante no terminal. A presa, que não teve identidade revelada, tentava embarcar na noite deste sábado (15) com destino a Europa.

A mulher detida tentou embarcar em um voo para Londres e tinha Milão, na Itália, como destino final. A prisão foi realizada por agentes da DEAIN (Delegacia Especial da Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro).