PRESA NO RIO

Mulher tenta embarcar com 3,2 kg de cocaína para a Europa

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PF
A droga era transportada em uma estrutura oculta na lateral de uma bagagem
Uma mulher de 19 anos foi presa no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, tentando transportar 3,2 kg de cocaína para a Itália.

A Polícia Federal prendeu a mulher em flagrante no terminal. A presa, que não teve identidade revelada, tentava embarcar na noite deste sábado (15) com destino a Europa.

A mulher detida tentou embarcar em um voo para Londres e tinha Milão, na Itália, como destino final. A prisão foi realizada por agentes da DEAIN (Delegacia Especial da Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro).

A droga estava sendo transportada em uma estrutura oculta na lateral de uma bagagem despachada. Não foram divulgados detalhes do momento da prisão.

Natural de São José (SC), a mulher foi encaminhada a um presídio no Rio. Ela vai responder na Justiça por tráfico internacional de drogas.

