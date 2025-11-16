A manhã deste domingo (16) marcou o início de um período de instabilidade e alto risco de temporal no estado de São Paulo em razão do aumento da intensidade das chuvas e ventos no decorrer do dia.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência Climáticas) da prefeitura, a aproximação e posterior avanço de uma frente fria deve provocar chuvas fortes e temporais em diversas regiões do estado.

A intensificação do tempo severo está prevista para a partir da madrugada de segunda-feira (17), mas o risco de temporais começa a aumentar já nesse domingo.