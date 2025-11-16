A ultrassonografia pedida pelo médico foi feita numa clínica particular para acelerar o atendimento, mas a paciente só teve acesso ao mastologista cerca de um ano depois.

Correu para uma UBS (Unidade Básica de Saúde) e lá se deparou com o primeiro obstáculo: a consulta com um ginecologista só iria ocorrer em três meses. Léia marcou presença na fila do posto todas as madrugadas, até ser atendida, após cerca de duas semanas, num encaixe.

Aos 25 anos, a técnica em logística Léia Silva, hoje com 39, moradora de uma comunidade em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, sentiu um nódulo na mama esquerda durante o banho.

"Eu já tinha 26 anos. Minha idade e o tempo foram barreiras. Na consulta, fiquei cinco minutos na sala. Não houve exame clínico, só... 'Você é muito jovem. Isso não é nada. Vitamina E'. Nem cheguei a sentar, mas tinha cadeira lá. Pediram para eu retornar em seis meses, tempo que se estendeu para mais um ano. Voltei lá com 27", conta.

Na consulta, o profissional afirmou que era um cisto, no máximo um nódulo de gordura. Nem a examinou e ainda disse -em tom de reclamação- que "mandavam qualquer coisa" para o consultório.

"Eu fui anulada. O médico mandou eu retornar em seis meses, mas nunca são só seis meses. Na outra consulta, mais uma vez, olharam a minha idade. Talvez a minha cor, porque eu não me sentei, fiquei cinco minutos naquela sala. De cabeça baixa e com uma caneta na mão, o médico falou 'você é muito jovem para ter câncer. Fica tranquila.' E fui dispensada. No quarto ano tentando ter um diagnóstico, faltando pouco para eu completar 29 anos, entrei em desespero", relata Léia.