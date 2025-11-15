A vitória sem sofrer gols diante do Senegal deixou o técnico Carlo Ancelotti satisfeito com o sistema defensivo da seleção brasileira, neste sábado (15).

Além disso, o treinador elogiou alguns atletas, principalmente Estêvão, e indicou que, a partir de agora, começa a desenhar a equipe que deverá representar o Brasil na Copa do Mundo.

"Eu já tinha a espinha dorsal antes deste jogo. Eu falei que na data [Fifa] de outubro os testes acabaram, e a agora é caminhar por uma linha mais reta para chegar à Copa do Mundo", disse Ancelotti.