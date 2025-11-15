O espanhol Carlos Alcaraz e o italiano Jannik Sinner, respectivamente, número 1 e 2 do ranking mundial, decidem o título da ATP Finals neste domingo (16), às 14h (de Brasília), em Turim. Com retrospecto favorável, Alcaraz chega à decisão pela primeira vez, enquanto Sinner é o atual campeão.

Ambos já decidiram sete torneios, e o espanhol levou a melhor em cinco finais - US Open, Master de Cincinnati, Roland Garros e Masters de Roma em 2025 e ATP de Pequim 2024. Já Sinner conquistou Wimbledon 2025 e ATP de Umag 2022.

O ATP Finals reúne os oito primeiros colocados no ranking e marca o fim da temporada do tênis masculino.