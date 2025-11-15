A mãe do campeão mundial de jiu-jitsu Leandro Lo, Fátima Lo, publicou um vídeo em que diz ter vivido "três dias de sofrimento" durante o júri popular que absolveu o policial militar Henrique Velozo, acusado de matar o atleta. Ela afirma que o desfecho a fez sentir como se tivesse "enterrado o Leandro pela segunda vez".

Ela diz que a família foi humilhada no tribunal. Segundo Fátima, a defesa do réu teria provocado e constrangido os parentes do lutador, enquanto eles estavam impedidos de se manifestar. A mãe disse que a família foi "humilhada" e "massacrada" no tribunal.

Fátima também contesta o material exibido pela defesa. No vídeo, ela afirma que os advogados apresentaram "slides falsos" e "uma história inventada" para reforçar a tese de legítima defesa. A mãe critica especialmente a reconstrução do suposto confronto, dizendo que as técnicas atribuídas a Lo -como mata-leão, baiana e ezequiel- não condiziam com o laudo médico do policial.