A Polícia Civil de Pernambuco prendeu, na última quarta-feira, um homem acusado de feminicídio após ele ser flagrado por câmeras de segurança carregando uma mulher desacordada em um cavalo branco na madrugada de 6 de novembro, em Igarassu, Região Metropolitana do Recife.

A mulher foi encontrada morta em um terreno de mata localizado nos fundos de uma delegacia, na área central da cidade. A identidade da vítima ainda não foi confirmada.

Vítima foi encontrada sem roupas no local. Segundo os levantamentos periciais, ela apresentava várias feridas perfurocortantes na região do tórax e teve o crânio esmagado por uma pedra grande.