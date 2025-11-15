15 de novembro de 2025
PRISÃO

Homem é preso após ser filmado com mulher morta em cavalo

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Homem foi flagrado por câmeras de segurança carregando uma mulher desacordada em um cavalo branco
Homem foi flagrado por câmeras de segurança carregando uma mulher desacordada em um cavalo branco

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu, na última quarta-feira, um homem acusado de feminicídio após ele ser flagrado por câmeras de segurança carregando uma mulher desacordada em um cavalo branco na madrugada de 6 de novembro, em Igarassu, Região Metropolitana do Recife.

A mulher foi encontrada morta em um terreno de mata localizado nos fundos de uma delegacia, na área central da cidade. A identidade da vítima ainda não foi confirmada.

Vítima foi encontrada sem roupas no local. Segundo os levantamentos periciais, ela apresentava várias feridas perfurocortantes na região do tórax e teve o crânio esmagado por uma pedra grande.

Câmeras filmaram o suspeito e a vítima, em um cavalo branco, entrando em uma área de mata por volta das 3h30 da madrugada no dia do crime. Cerca de meia hora depois, por volta das 4h, o suspeito reapareceu sozinho. Segundo a polícia, as imagens das câmeras de segurança ajudaram a identificar o autor do crime.

A operação para encontrar o criminoso foi feita por policiais da 29ª DP, com apoio da 6ª Delegacia de Homicídios de Pernambuco. As investigações começaram após a divulgação de uma foto que depois se revelou incorreta, e as diligências descartaram o primeiro suspeito. O caso avançou de verdade quando imagens de câmeras de segurança revelaram o verdadeiro autor.

