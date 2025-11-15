Uma mulher trans foi perseguida, espancada e assassinada por funcionários de um bar após sair supostamente sem pagar uma conta em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Alice Martins Alves foi espancada após sair do estabelecimento devendo R$ 22, segundo informações da Polícia Civil. As agressões ocorreram no dia 23 de outubro, em um bar no bairro Savassi, na capital mineira.

A Polícia Civil diz ter identificado os agressores, dois funcionários do bar, considerados foragidos. A investigação pediu medidas cautelares contra eles. A reportagem não conseguiu os nomes dos suspeitos.