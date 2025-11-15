Um casal do Paraná terá que pagar uma indenização de R$ 37 mil por danos morais para uma criança que foi abandonada nas dependências do Fórum de Curitiba após desistência de um processo de adoção.

O casal havia sido condenado em primeira instância ao pagamento de 15 salários mínimos, mas o valor foi considerado pequeno pelo Ministério Público do Paraná, que defendeu um aumento para 25 salários mínimos, citando a proporção do trauma causado à criança. Ainda cabe recurso.

Segundo a Promotoria, o casal desistiu da adoção depois de quatro meses com a criança, à época com 10 anos de idade, afirmando que as razões seriam situações de desobediência e falta de afetividade. Eles estavam no estágio de convivência, como é chamado o período antes da finalização da adoção. O processo corre sob sigilo.